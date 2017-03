Sven Köhler agierte getreu dem Motto "Never change a winning Team" und schickte dieselbe Startelf ins Spiel, wie beim 3:1-Erfolg gegen Fortuna Köln. In Lotte lief es für die Sachsen allerdings alles andere als rosig. Vor der Partie hatte es heftig geregnet und das Geläuf enorm tief und rutschig gemacht. Chemnitz hatte damit große Schwierigkeiten. Die Heimmannschaft kam erwartungsgemäß besser zurecht und setzte auch offensiv die ersten Akzente.

Die erste Großchance im Spiel hatte allerdings der CFC, als Daniel Frahn beinahe einen Abwehrpatzer von Matthias Rahn ausnutzte (13.). Viel mehr kam offensiv von den Himmelblauen in Halbzeit eins allerdings nicht. Die Gastgeber machten das besser und gingen nach einem langen Ball auf Kapitän Gerrit Nauber verdient mit 1:0 in Führung (23.). Chemnitz versuchte sich ins Spiel zurückzukämpfen, doch mit den Bodenbedingungen hatten die Sachsen auch nach dem Rückstand große Probleme. Mit dem 0:1-Rückstand ging es in die Pause.

Chemnitz kam hochmotiviert aus der Kabine, doch das nützte an diesem Mittwochabend nicht viel. Lotte hatte auch nach dem Seitenwechsel mehr vom Spiel und wäre nach einem Kopfball durch Außenverteidiger Nico Neidhart beinahe mit 2:0 in Führung gegangen (51.). In dieser Szene hatte Chemnitz noch Glück, kurz darauf allerdings Pech als Frahn eine Eins-gegen-Eins-Situation mit Torwart Benedikt Fernandez erst zu überhastet abschloss und dann den zweiten Versuch per Kopf noch an den linken Pfosten setzte (60.).