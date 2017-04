Von dem Rückstand zeigte sich Lotte geschockt. Die Folge waren ideenlose Angriffsbemühungen, die spätestens am Zwickauer Strafraum endeten. Der FSV trat mit der Führung im Rücken weiter souverän auf und hatte in der 29. Minute Pech, als Jonas Nietfeld einen Kopfball nur knapp neben das Tor setzte. Eine weitere gute Chance hatte Göbel mit einem Schlenzer, der das Dreiangel ebenfalls haarscharf verfehlte (42.).

60 Sekunden später zeigte sich die sonst souverän agierende FSV-Abwehr doch verwundbar: Nach einer scharfen Eingabe von Phillipp Steinhart hämmerte der völlig freistehende Denis Engel den Ball zum etwas überraschenden Pausenstand in die Maschen (43.). Es war der erste Treffer nach 708 Minuten (2:0 gegen Hansa Rostock am 11. März), was zugleich einen Negativrekord in der 3. Liga markierte. Den alten "Bestwert" hielt der FC Carl Zeiss Jena mit 703 Minuten aus dem Jahr 2009.