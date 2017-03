Der Trend beider Mannschaften konnte vor der Partie gegensetzlicher kaum sein. Der HFC gewann nur eins von den letzten sechs Spielen. Lotte hingegen holte vier Siege aus den letzten fünf Partien. Halle-Coach Rico Schmitt wechselte im Vergleich zur 1:4-Klatsche am Dienstag gegen Aalen auf drei Positionen: Barnofsky, Lindenhahn und Diring ersetzten Baumgärtel, Aydemir und Pfeffer. Lotte verlor unter der Woche in Osnabrück im DFB-Pokalviertelfinale mit 0:3 gegen Borussia Dortmund.

Das Spiel begann sehr verhalten. Der viel gescholtene Rasen im Frimo Stadion war in einem schlechten Zustand. Der Platz in Kombination mit dem heftigen Wind ließen kein technisch anspruchvolles Spiel erwarten. Doch auch darüber hätten sich die Zuschauer in der ersten Halbzeit gefreut, denn es kam gar kein Spiel zustande. Lotte schien noch zu ausgepowert vom Pokalspiel, und Halle schien zu verunsichert durch die letzen Wochen. Die beste Chance hatte Martin Röser in der 36. Minute. Nach einer der wenigen gelungenen Ballstafetten kam er aus fünf Metern halblinker Position völlig frei zum Kopfball, doch dieser ging um Millimeter links am Tor vorbei. Insgesamt hatten die Hallenser sich stabil präsentiert und waren das aktivere Team. Der Spielaufbau war jedoch viel zu unpräzise.