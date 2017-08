Beide Teams begannen bei hohen Temperaturen um die 30 Grad mit viel Tempo. Besonders die linke Außenbahn der Hachinger machte ordentlich Betrieb und stellte Fabio Leutenecker und Tom Scheffel in den Anfangsminuten vor einige Probleme. Den ersten Abschluss verbuchten aber die Chemnitzer. Nach einer Flanke von Tom Baumgart stand Jan Koch im Strafraum frei, sein Schuss aus etwa 13 Metern streifte aber über den Querbalken (5.).



Die Spielvereinigung hatte in der Folge die bessere Spielanlage, während sich der CFC auf Konter verlagerte. In der 13. Minute wäre Daniel Frahn alleine durch gewesen, doch der Schiedsrichter-Assistent erkannte auf Abseits. Vermutlich eine falsche Entscheidung. Stattdessen ging Haching kurz darauf in Führung. Alexander Piller bediente den sehr agilen Sascha Bigalke. Dieser konnte ungestört in den Strafraum ziehen und spielte an der Grundlinie quer. Vier Chemnitzer kamen nicht an den Ball und am langen Pfosten schob Torjäger Stephan Hain ein (19.). Das 0:1 durch Hachings Hain. Bildrechte: IMAGO

Haching trifft kurz vor der Pause

Auffällig: Die Chemnitzer versuchten es aus der eigenen Abwehr immer mit Kurzpassvarianten statt mit langen Bällen. Das führte beim straken Pressing der Hachinger immer wieder zu gefährlichen Situationen. In der 31. Minute musste CFC-Schlussmann Kevin Kunz dann gegen seinen eigenen Mann parieren, als ihn Leutenecker per Kopf zu einer Glanztat zwang. Zwei Minuten später war er dann aber chancenlos. Nach einem Angriff über die linke Seite, brachte Thomas Hagn den Ball in die Mitte. Tom Scheffels Klärungsversuch landete unglücklich im eigenen Netz.



Wiederum nur zwei Minuten später aber der überraschende Anschluss für die Himmelblauen. Leutenecker flankte aus vollem Lauf von der rechten Seite, in der Mitte stieg Slavov in den zweiten Stock und köpfte aus sieben Metern ein (35.). Doch es sollte nicht der letzte Treffer im ersten Durchgang bleiben. Mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff erzielten die Bayern das 1:3. Einen langen Freistoß von Alexander Winkler bugsierte Dominik Stahl am Fünfmeterraum per Kopf ins Eck.

Slavov und Hain treffen jeweils doppelt

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Obwohl CFC-Trainer Steffen mit Beginn der zweiten Halbzeit schon zwei Wechsel durchgeführt hatte (Florian Trinks für Tom Baumgart und Florian Hansch für Tom Scheffel) und sein System änderte war U‘haching tonangebend. Wie aus dem Nichts dann der erneute Anschluss von Chemnitz. Wieder war es Slavov per Kopf. Diesmal nach Vorarbeit von Jan Koch (61.).



Wer nun einen Sturmlauf der Chemnitzer erwartete, wurde enttäuscht. Stattdessen legten die Gastgeber einen weiteren Treffer nach. Hain wurde auf der Linie zum Sechzehner von Laurin von Piechowski in die Hacke getreten und es gab Strafstoß. Den verwandelte der Gefoulte souverän zum 2:4. Torwart Kunz sprang in die falsche Ecke (65.).

Damit war das Spiel dann entschieden. Die Hausherren machten mit dem Zwei-Tore-Vorsprung nicht mehr als nötig und hielten den CFC weitestgehend vom eigenen Strafraum fern. Mehr als ein Schuss von Hansch (78.) und ein gefährlicher Kopfball des ebenfalls eingewechselten Björn Kluft (87.) sprangen nicht heraus.

Das sagten die Trainer:

Horst Steffen (Chemnitzer FC): "Wir haben dem Gegner zu viele Räume gelassen. Mit unserem Zweikampfverhalten kann man auch so gut wie keine Bälle gewinnen. Unterhaching hatte dadurch einige Chancen, wir hingegen viel zu wenig. Das war heute eine große Enttäuschung."