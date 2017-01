Der FSV Zwickau war zu diesem Zeitpunkt bereits ins Sportforum "Sojus 31" umgezogen, eine provisorische Spielstätte mit Stahlrohrtribünen und Sondergenehmigungen für den Spielbetrieb bis hin zur Regionalliga. Im Frühjahr 2012 fiel die Entscheidung des Stadtrats von Zwickau ein neues, reines Fußballstadion im Stadtteil Eckersbach zu errichten. Baubeginn war im Februar 2015. Am 22. August 2016 konnte der FSV sein erstes Pflichtspiel in seiner neuen Heimstätte absolvieren. In der 1. Runde im DFB-Pokal unterlagen die Westsachsen dem Bundesligisten Hamburger SV mit 0:1.