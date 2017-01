Die Hallenser haben die gerade die erfolgreichste Hinrunde ihrer Drittliga-Geschichte gespielt - und trotzdem nur einen Besucherschnitt von 6.850. "Wir haben uns schon erhofft, mehr Zuschauer zum HFC zu locken", sagt denn auch HFC-Manager Ralph Kühne. "Wir spielen einen attraktiven Fußball und sind zu einer Heimmacht geworden."



Und so soll für eine bessere Auslastung des Erdgas-Sportparks der Aufstieg her - und um nicht mehr so abhängig von den Zuschauerzahlen zu sein. "Unser Ziel ist es, mittelfristig in die zweite Liga zu gelangen, weil die wirtschaftlichen Gegebenheiten durch die Fernsehgelder deutlich besser sind", sagt Kühne. Bei aktuell nur zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz scheint die Aufgabe durchaus machbar.