"Es ist kein Geheimnis, dass ein Verein seine Einnahmen zum großen Teil aus VIP- und Business-Plätzen speist", sagt Konstantin Krause. Der Leiter der RWE-Geschäftsstelle verweist darauf, dass an den vergangenen beiden Spieltagen die Erfurter über 600 VIP-Gäste hatten - deutlich mehr als noch zu Beginn der Spielzeit und ein Hoffnungsanker in finanziell schwierigen Zeiten. Für RWE sind die Business-Besucher bitter nötig, denn der Normalo-Fan rennt den Thüringern in dieser Saison nicht gerade die Bude ein. Bei nur 6.686 Zuschauern liegt der Schnitt 2016/17 und damit knapp 1.000 Besucher unter der Kalkulation.



Im Gegensatz etwa zum Chemnitzer FC waren bei Rot-Weiß auch schon die meisten Drittliga-Vereine mit großer Fanbasis zu Gast. In der Rückrunde dürften nur noch der VfL Osnabrück und der FSV Zwickau eine nennenswerte Zahl an Auswärtsfahrern mitbringen. Und in der Tabelle müssen die Erfurter als 15. auch eher nach hinten schauen. Abstiegskampf ist eben nicht so sexy, da bleibt nur das Prinzip Hoffnung.