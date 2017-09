Fußball | 3. Liga Eismann trifft zum Anschluss: Abgezockt oder unfair?

Die Szene sorgt für Diskussionsstoff. In der Drittliga-Partie in Jena luchste Sören Eismann dem Meppener Nico Granatkowski den Ball vom Fuß und netzte zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Granatkowski hatte zuvor das Leder gestoppt und wartete nach einem vermeintlichen Foul an Jenas Julian Günther-Schmidt auf den Pfiff des Referees. Der ließ aber weiterspielen. Abgezockt oder unfair?