Drittliga-Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena hat am Dienstagabend im Rahmen des Trainingslagers in Belgien eine Niederlage kassiert. Beim 1:4 gegen den belgischen Erstligisten VV Sint-Truiden in Zepperen zeigten die Thüringer aber vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Nach der frühen Führung für den Favoriten durch Wolke Janssens (7.) markierte Florian Dietz per Kopf den Ausgleich (16.). Vorausgegangen war eine mustergültige Flanke von Timmy Thiele. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Belgier die Schlagzahl und belohnten sich nach zahlreichen Chancen mit drei weiteren Treffern. Für Jena geht es am Mittwoch wieder zurück in die Heimat, wo am Samstag in Gera der nächste Test gegen den VfL Bochum ansteht.

Dem Jenaer Florian Dietz gelang in der 16. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1. Bildrechte: IMAGO