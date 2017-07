Der 1. FC Magdeburg hat gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig eine klare 1:6 (1:1)-Niederlage hinnehmen müssen. Vor 4.000 Zuschauern in Schöningen gingen die Blau-Weißen nach sieben Minuten zunächst durch Michel Niemeyer in Führung. Bis zur Pause hielt der FCM zwar gut mit, den Braunschweigern gelang aber kurz vor der Halbzeit durch den Ex-Auer Jan Hochscheidt per Freistoß das 1:1. Nach dem Seiten- und zahlreichen Spielerwechseln erhöhten die Niedersachsen früh auf 2:1 (48.). Zwar erabeitet sich das Härtel-Team noch einige Chancen, musste sich dann aber der Klasse des BTSV geschlagen geben, die in den letzten zehn Minuten noch dreimal trafen.