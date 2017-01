In der zweiten Hälfte ging es nicht mehr ganz so turbulent zur Sache. Die Schalker verkürzten durch Innenverteidiger Naldo, der den Ball ins lange Eck schoss (75.). In der Schlussphase war noch einmal der CFC am Drücker, doch Sascha Riether rettete nach einem Kopfball noch auf der Linie (88.). Torwart Fährmann erklärte nach der Niederlage: "Chemnitz hat das heute clever gemacht." Über die Tabellensituation seines früheren Klubs sagte er: "Ich würde es den Chemnitzern von Herzen gönnen, dass der Sprung geschafft wird."

Ralf Fährmann spielte bis 2003 in der CFC-Jugend. Bildrechte: IMAGO