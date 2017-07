Das Team von HFC-Coach Rico Schmitt begann mutig und hatte in der ersten halben Stunde auch mehr vom Spiel. Nach Vorarbeit von Martin Röser brachte Marvin Ajani Halle sogar in Führung (34.). Kurz vor der Pause glich Union aus: Felix Kroos traf per Freistoß aus 16 Metern (42.). Die erste Chance nach der Pause vergab Halles Röser (49.), der mit einer Großchance an Union-Keeper Busk scheiterte. Dann drehte der Zweitliga-Mitfavorit aus Berlin auf: Philipp Hosiner (54.), Steven Skrzybski (63.), Kenny Prince Redondo (71.) und Damir Kreilach (79.) trafen zum deutlichen Sieg der Berliner. In der zweiten Hälfte konnte Halle kaum noch Offensivdruck entwickeln, die Zuschauer sahen eine spielerisch schwache Partie der Gastgeber.

Das 1:0 für Prag durch Dominik Preisler. CFC-Keeper Kevin Kunz liegt enttäuscht am Boden Bildrechte: Picture Point

Der CFC, der erstmals vom neuen Kapitän Marc Endres angeführt wurde, begann dabei vor knapp 2.400 Zuschauern mit viel Schwung. Die erste guten Gelegenheiten hatte Florian Hansch (8./16.), der aber jeweils noch entscheidend von der Prager Defensive gestört werden konnte. In der 19. Minute landete ein Distanzschuss von Dennis Grote im Außennetz. Die Prager kamen zu ihrer ersten Offensivaktion in der 29. Minute, als Jan Holeda mit einem Schuss aus halbrechter Position an Keeper Kevin Kunz scheiterte. Im Anschluss verlor der CFC seine spielerische Linie. Kunz bekam nun etwas mehr Beschäftigung. Sekunden vor dem Pausenpfiff musste sich der Schlussmann allerdings geschlagen geben, als Dominik Peisler die Führung für Dukla markierte.



Auch nach Wiederanpfiff blieb Prag am Drücker und schnürte die Platzherren phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Zinedin Mustedanagič erhöhte schließlich auf 2:0 (57.). Erst nach einigen Minuten fingen sich die "Himmelblauen" wieder und setzten einige Konter. Dabei verfehlte Florian Trinks (65.) das Tor nur knapp. Auch der kurz zuvor eingewechselte Probespieler Björn Kluft vergab freistehend den möglichen Anschlusstreffer (82.). Die größte Torgelegenheit des CFC hatte jedoch Myroslav Slavov, der in der 83. Minute einen Foulstrafstoß versemmelte. Somit blieb es bei der Chemnitzer 0:2-Niederlage.