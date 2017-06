König brachte den FSV in Führung (Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Vor 417 Zuschauern konnte Zwickau den Großteil der Chancen verbuchen. In der ersten Hälfte gelang aber nur Ronny König (37.) ein Tor für die Westsachsen. Nach dem Wechsel konnte Gera, das am Mittwoch einen überraschenden Sieg gegen Regionalligist Auerbach feierte, sogar ausgleichen. Marco Pusch traf zum 1:1. Durch weitere FSV-Tore von Oliver Genausch (70.) und Fridolin Wagner (88.) fiel der Sieg am Ende für den Drittligisten aber standesgemäß aus.



Beim FSV stand erstmals Lukas Cichos im Tor, der erst am Mittag vom 1. FC Magdeburg ausgeliehen wurde. Der 21-Jährige durfte die 90 Minuten durchspielen. Sonst wechselte FSV-Coach Ziegner munter durch. Neben Cichos waren lediglich die Neuzugänge Christian Mauersberger und Fridolin Wagner sowie Mittelfeldspieler Davy Frick über die gesamte Spielzeit auf dem Platz.