Drittligist 1. FC Magdeburg hat beim ersten Test am Sonnabend ein 1:1 (1:1)-Unentschieden beim Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde erspielt. "Flüssiger" lief es im zweiten Testspiel des Tages gegen den FC Viktoria Berlin. Hier sprang ein klares 5:1 (3:0) heraus.



Im Testspiel gegen Fürstenwalde merkte man den Magdeburgern die kraftraubenden Trainingseinheiten an. In vielen Spielsituationen waren die Spieler im Kopf zu langsam und hinkten so ständig hinterher. Somit begann die Partie auch nicht unverdient mit der überraschenden Führung der Gastgeber aus Fürstenwalde. Nachdem sich FCM-Abwehrchef Weil auf der rechten Seite von Narciel Mbuku düpieren ließ, flankte der Fürstenwalder auf Andor Bolyki, dessen Abschluss von Glinker erst hinter der Linie geklärt werden konnte (4.). Danach erhöhte der FCM den Druck und kam in der 16. Spielminute zum 1:1-Ausgleich. Julius Düker traf mit einem herrlichen Flugkopfball. Dieser hatte vor der Halbzeit noch eine Riesenchance, scheiterte jedoch an der Latte des FSV-Gehäuses (44.).