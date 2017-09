Beiden Mannschaften war der hohe Stellenwert des Derbys von Beginn an anzumerken. Die Spieler agierten nervös und produzierten ungewöhnlich viele Fehlpässe. Vor allem Erfurt wirkte in der Anfangsphase stark verunsichert und fand offensiv kaum statt. Jena setzte durch eine leicht abgerutschte Flanke von Thiele, die gefährlich auf das Tor kam, immerhin ein offensives Achtungszeichen (8.).

Nach rund zwanzig Minuten kam auch Erfurt besser ins Spiel und war im Angriff vor allem dann gefährlich, wenn Merveille Biankadi den Ball hatte. Erfurts Nummer 19 spielte mit viel Zug zum Tor und war von der Jena-Defensive nur schwer in den Griff zu kriegen. Biankadi war es auch, der mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel erstmals für RWE-Gefahr sorgte (24.). Die beste Möglichkeit in Halbzeit eins hatte jedoch André Laurito, der einen Kopfball nur knapp über die Jenaer Querlatte setzte (35.). Mit 0:0 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel packten vor allem die Gäste spielerisch eine Schippe drauf. Jena drängte Erfurt immer wieder hinten rein, machte aus der Überlegenheit aber zu wenig. Dann hatten die mitgereisten Fans des FC Carl Zeiss doch einen Jubelschrei auf den Lippen, der verpatzte Klärversuch von Christoph Menz fand dann aber doch nicht den Weg ins RWE-Tor, sondern trudelte einen halben Meter am Pfosten vorbei (66.). In dieser Szene hatte Menz hinten Glück, zwei Minuten später auch noch das richtige Auge in der Offensive. Sein Eckball segelte ideal für Christopher Bieber in den FCC-Strafraum und Bieber nickte das Spielgerät unhaltbar zum 1:0 in die Maschen (68.).