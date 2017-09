3. Liga: Diese Neuzugänge machen Magdeburg, Jena und Co. bislang froh

Ein anderer Neuer an den Kernbergen ist Kevin Pannewitz. Der 25-jährige Abwehrmann spielt nach seinem Wechsel von Sechstligist Oranienburg in der Oberliga. Pannewitz hat ordentlich abgespeckt (von 130 auf 100 Kilogramm) - in zwei Monaten könnte er in der 3. Liga zum Einsatz kommen. FCC-Trainer Mark Zimmermann gibt Pannewitz die Zeit, auch weil er mit dem Ball umgehen kann. Bildrechte: IMAGO