Myroslav Slavov war in den vergangenen Wochen und Monaten heiß begehrt. Mit 16 Toren in 29 Regionalliga-Einsätzen machte der 1,97-Meter-Mann vom Berliner AK auf sich aufmerksam. Nur Federico Palacios Martínez, Andis Shala und Dennis Srbeny waren erfolgreicher. Nun erhielt Angreifer Slavov einen Vertrag bis Ende Juni 2019 beim CFC. Dieser gilt dem Klub zufolge für die 3. Liga und die 2. Bundesliga. Slavov, der in Kiew geboren ist und als Model arbeitet, trägt in der Elf von Trainer Horst Steffen künftig die Rückennummer 27.

Myroslav Slavov (re.) und Maurice Trapp (Archiv). Bildrechte: IMAGO