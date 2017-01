Drei Tage nach der Verpflichtung von Offensivmann Robert Koch und einen Tag vor dem Rückrundenstart gegen Mainz 05 II begrüßt der FSV Zwickau den nächsten Neuen: Jonas Acquistapace. Der 27-jährige Innenverteidiger erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende. Bis Sommer 2016 spielte Acquistapace noch beim Ligakontrahenten Halle und stand zuvor in den Diensten vom SV Wehen Wiesbaden, Omonia Nikosia und dem VfL Bochum. Bisher absolvierte er 69 Einsätze in der 2. Bundesliga, 42 Partien in der 3. Liga sowie sechs Partien im Europapokal. "Jonas hat uns im Probetraining überzeugt. Er soll uns mit seiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt helfen", sagte FSV-Sportdirektor David Wagner.

David Wagner (li.), Sportdirektor des FSV Zwickau, mit Neuzugang Jonas Acquistapace. Bildrechte: FSV Zwickau