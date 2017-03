Der Chemnitzer FC startete mit einer auf fünf Positionen veränderten Mannschaft. Reinhardt, Mbende, Grote, Hansch und Baumgart spielten für Dabanli (Oberschenkelzerrung), Frahn (Schlag auf die Wade) und die gesperrten Stenzel (5. Gelbe), Jopek (Gelb-Rot) sowie Mast (Rot). Und überraschenderweise traten die Himmelblauen wie eine Heimmannschaft auf. Fink trieb seine Mannschaft aus dem Mittelfeld immer wieder nach vorne. In der dritten Minute nahm er ich ein Herz aus 20 Metern. Gersbeck konnte den Ball aus seinem rechten unteren Eck gerade so zur Ecke klären. Doch dann kam Osnabrück und hatte Pech, dass Wriedt, nach dem Cicotta wegrutschte, aus fünf Metern den Ball nicht richtig traf. Nach diesen flotten zehn Minuten flachte die Partie ab, auch geschuldet dem schlechten Rasen. Unter der Woche hatte Lotte gegen Dortmund an der Bremer Brücke gespielt.

Die rechte Abwehrseite von Chemnitz entpuppte sich immer mehr als Schwachstelle. Julius Reinhardt erwischte einen ganz schlechten Tag und auch Tom Baumgart arbeitete nicht richtig in der Verteidigung mit. So setzte sich Wriedt in der 23. Minute gegen Conrad und Reinhardt durch, seinen Pass schob Sangaré aus elf Metern an Cicotta und Kunz vorbei ins Tor. Chemnitz fand nicht mehr richtig ins Spiel, hätte durch Hansch aber fast den Ausgleich erzielt. Doch dieser scheiterte nach einem katastrophalem Rückpass von Engel fünf Meter frei vor dem Tor an Gersbeck.