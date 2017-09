Ludwig ist gegen seinen Ex-Verein motiviert

Und Ludwig legte gleich gut los und prüfte Daniel Bernhardt im Aalener Kasten mit einem 30-Meter-Schuss - ohne Probleme für den Keeper (3.). Auch danach blieb der FCM spielbestimmend und hatte durch Christian Beck die Riesenchance aufs 1:0: Nico Hammann flankte auf den Torjäger, der mit seinem Kopfball nur die Latte traf. Beim Nachschuss war Marius Sowislo wohl etwas zu überrascht (10.). Magdeburgs Torjäger Christian Beck (li.) hatte die größte Chance in der ersten Hälfte. Bildrechte: IMAGO

Aalen befreite sich Mitte der ersten Halbzeit, die Chancen hatten weiterhin die Magdeburger. Ein Hammer von Philipp Türpitz flatterte in der 25. Minute noch an die Latte, in der 40. Minute rettete Aalens Abwehrmann Torben Rehfeldt für seinen geschlagenen Torwart, nachdem Türpitz einen Ball mit vollem Risiko genommen hatte. Mit einem für die Gastgeber schmeichelhaften 0:0 ging es in die Pause.

Glinker hält den Sieg fest

Auch in der zweiten Hälfte pressten die Gäste sehr offensiv und ließen die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. So gab es auch außer ein paar Halbchancen kaum Gelegenheiten für die sonst so offensivstarken Männer von der Ostalb. Erst nach einem Fehler von Magdeburgs Schlussmann Jan Glinker, der einen Freistoß von Maximilian Welzmüller nur prallen ließ, hätte Gerrit Wegkamp einnetzen können - traf aber aus zwei Metern den Ball nicht richtig (69.). Nils Butzen (hier im Zweikampf mit Rico Preißinger) bereitete den Siegtreffer vor. Bildrechte: IMAGO

In einer munteren Schlussphase lag der goldene Treffer in der Luft, den schließlich der FCM erzielen konnte: Nils Butzen tankte sich über rechts durch und flankte auf den völlig freien Tobias Schwede, der locker einköpfen konnte (80.). Der VfR warf nun alles nach vorn und hätte durch den eingewechselten Mattia Trianni fast den Ausgleich geschafft. Doch Glinker stand diesmal auf dem Posten und lenkte den Schuss aus zehn Metern noch an den Pfosten. Der Sieg für starke Magdeburger war dennoch verdient, nun folgt am nächsten Wochenende das Ostduell gegen Carl Zeiss Jena.