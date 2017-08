Die x.xxx Zuschauer in der Ostalb Arena sahen eine ausgeglichene Anfangsphase, in der sich die Teams beschnupperten. Auf beiden Seiten gab es je einen klaren Abschluss. Zunächst köpfte Robert Müller nach einer Ecke von Maximilian Welzmüller direkt in die Arme von RWE-Schlussmann Philipp Klewin. Kurz darauf ging ein Flachschuss von Erfurts Carsten Kammlott knapp am Gehäuse vorbei (13.).