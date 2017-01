Auch wenn dem Chemnitzer FC kein Sieg beim "Volltreffer der Woche" gelang, buhlen die "Himmelblauen" mit um das schönste Tor Mitteldeutschlands im Kalenderjahr. Mühe haben sie sich auf jeden Fall gegeben, die Chemnitzer. Gleich elf Tore des CFC schafften es in die verschiedenen Wochenauswahlen. Dabei sprangen jedoch nur drei zweite und elf dritte Plätze heraus.



Besonders schön anzusehen ist das Tor von Anton Fink aus dem Auswärtsspiel beim Halleschen FC. Bei der 1:1-Punkteteilung bekam er den Ball im Mittelfeld, ging ein paar Schritte und hämmerte die Kugel mit Schmackes genau in den Knick. Das Fink Tore schießen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Der zweifache Torschützenkönig (2008/09 und 2012/13) kommt in 233 Drittligaspielen auf insgesamt 112 Tore.