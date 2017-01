Tolle Buden sind nicht nur Profifußballern vorbehalten, auch in den unteren Ligen fallen in aller Regelmäßigkeit Klassetore. Umso schöner ist es, wenn dabei auch eine Kamera auf die Situation gerichtet ist, damit nicht nur ein kleiner Kreis diese Treffer sieht. In der neuntklassigen Bördeoberliga war dies beim Spiel der SV Gutenswegen/Klein Ammensleben beim SV Concordia Rogätz 1908 der Fall. Pünktlich zum Rogätzer Blütenfest 2016 hatten die Gäste eine ganz besondere Blume im Gepäck, den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 durch Heiko Meinecke.



Nach einem Befreiungsschlag aus der eigenen Abwehr fackelte er an der Mittellinie nicht lange und drosch den Ball über den Torwart hinweg in den Kasten. Zwei Ballberührungen brauchte die SV Gutenswegen/Klein Ammensleben, um den Ball von der eigenen Torauslinie ins gegnerische Gehäuse zu bugsieren. Kann man mal so machen. Trotz des 3:1-Sieges an diesem Tag sollte die Saison nicht so gut enden für Meinecke und sein Team. Am Ende stand der 14. Tabellenplatz und damit der Abstieg.