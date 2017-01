Es war eine gute letzte Saison für Marcel Bär. Von der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig wechselte er zu Carl Zeiss Jena und entwickelte sich an der Saale zu einem echten Leistungsträger. Zwölf Scorerpunkte sammelte er in der Spielzeit 2015/16. Alleine drei davon kamen im letzten Saisonspiel gegen Germania Halberstadt auf sein Konto. Zwei Tore bereitete er vor, das 3:2 ging auf sein Konto.



Nach einem abgewehrten Eckball bekam Bär an der Eckfahne erneut die Kugel, zog in die Mitte und schlenzte den Ball ins lange Eck. Obwohl der FCC mit dem Aufstieg nichts zu tun hatte, ging es für den 24-Jährigen dennoch eine Klasse nach oben. Zur neuen Saison schloss er sich dem FSV Zwickau an und trug sich als erster Torschütze im neuen Stadion in die Geschichtsbücher der Westsachsen ein.