Es muss schon einiges passen, um einen Eckball direkt im Tor unterzubringen. Neben einer gesunden Portion Selbstvertrauen bedarf es dabei vor allem einer guten Technik. Und die hat Okan Aydin definitiv in seinem rechten Fuß. Gegen die Stuttgarter Kickers traf der 22-Jährige so nicht nur zur Führung, für seinen Klub bedeutete das drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.



Aydin trug sich in der Saison 2015/16 fünf Mal in die Siegerliste ein. In seiner Abstimmungswoche setzte sich der Rechtsaußen gegen Selim Aydemir vom Halleschen FC und Anton Fink vom Chemnitzer FC durch.