Pascal Köpke ist einer der Aufstiegshelden von Erzgebirge Aue. In der Winterpause 2016 kam der Sohn des früheren Nationaltorwarts Andreas Köpke ins Lößnitztal. Und dort schlug die Leihgabe vom Zweitligisten Karlsruher SC ein wie eine Bombe. In 14 Spielen traf er gleich zehnmal ins Schwarze. Beim Saisonabschluss gegen Preußen Münster erzielte er das letzte Tor des FCE der Spielzeit 2015/16. Und was für eins. In vollem Lauf nahm er den Ball mit der Hacke und schob ihn so ins kurze Eck. Danach stieg die große Aufstiegssause - erst im Stadion und später auf dem Marktplatz.



Kein Wunder das der FCE und Köpke Gefallen aneinander gefunden hatten. Und so verwunderte es auch kaum jemanden, dass sich der die Vereinsführung um eine feste Verpflichtung des Angreifers bemühte. Und nur zwei Wochen nach dem letzten Spieltag konnte Vollzug vermeldet werden. Auch im Bundesliga-Oberhaus ist Köpke eine verlässliche Größe bei den aktuell schwächelnden Sachsen. Mit sieben Treffern aus 16 Spielen führt er die teaminterne Torjäger-Liste klar an.