Drei Mal holte ein Spieler von Dynamo Dresden in diesem Jahr den Wochensieg beim "Volltreffer der Woche". Ein besonders sehenswerter Treffer gelang dabei Pascal Testroet von Dynamo Dresden. Im Drittliga-Spiel gegen Mainz 05 II am 30. Januar setzte er am Fünfmeterraum zu einem Fallrückzieher an und versenkte die Kugel in den Maschen.



Es war das 1:0 beim 3:0-Sieg und das elfte von insgesamt 18 Saisontreffern des Angreifers. Am Ende gelang den Schwarz-Gelben auch dank der wichtigen Tore von "Paco" die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Bei der Abstimmung Anfang Februar setzte sich Testroet mit 74 Prozent deutlich gegen den "doppelten" Türpitz durch, der gleich mit zwei Treffern aus dem Spiel gegen Holstein Kiel (5:2) ins Voting gegangen war.