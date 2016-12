Es war ein gutes Fußballjahr für den Freistaat Sachsen. Gleich mehrere Mannschaften schafften in der abgelaufenen Saison den Sprung in die nächsthöhere Liga, eine davon war der FSV Zwickau. Von der Regionalliga ging es in die 3. Liga. Mit 77 Toren waren die Westsachsen das treffsicherste Team der Nordoststaffel. Und diese Tore war alle nötig, denn schließlich entschied am Ende das Torverhältnis zwischen dem FSV und Konkurrent Berliner AK über die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Da lag das Ziegner-Team mit einem Tor vorn.



Und somit ist das 2:0 von René Lange beim 7:0-Kantersieg gegen den ZFC Meuselwitz nicht nur ein sehr sehenswerter, sondern eben auch enorm wichtiger Treffer. Fast von der Seitenlinie aus senkte sich Langes langes Ding über den verdutzen Keeper in den Torgiebel. Der 28-jährige Mittelfeldabräumer war in der letzten Saison so etwas wie der Mann für die schönen Tore. Von seinen vier Toren in der Spielzeit 2015/16 wurden gleich drei Stück zum "Volltreffer der Woche" gekürt, alleine im Februar gelangen ihm zwei Siege.