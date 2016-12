Für Robert Zickert und Lok Leipzig war die letzte Saison beinahe wie ein Spaziergang. In 30 Ligaspielen gingen die Blau-Gelben nicht einmal als Verlierer vom Feld. Eine beeindruckende Leistung, an deren Ende völlig zu Recht der Aufstieg in die Regionalliga stand. Im Nachholspiel des 18. Spieltages machte die "Loksche" in Sandersdorf Station. Dank Zickert staubte das Team von Heiko Scholz auch dort drei Punkte ab.



Mit seinem artistischen Schuss - halb "Seitstehzieher", halb Fallrückzieher - sorgte er nicht nur für Freude beim eigenen Team, sondern auch für ungläubiges Staunen auf der Gegnerseite. Zwei Drittel der User sahen in diesem Tor ihren "Volltreffer der Woche". Da hatten auch die etablierten Spieler vom Halleschen FC und Erzgebirge Aue nicht den Hauch einer Chance.