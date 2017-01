Der erste "Volltreffer der Woche" in der Saison 2016/17 ging an den Halleschen FC, genauer gesagt an Toni Lindenhahn. Im ersten Saisonspiel bei Rot-Weiß Erfurt gelang ihm der zweite Treffer beim 3:0-Sieg des HFC. Nach einem Doppelpass mit Sascha Pfeffer nahm er den Ball mit rechts mit und versenkte ihn mit dem linken Schlappen zielsicher im unteren Eck.



Der 26-jährige Dribbelkünstler gehört in dieser Spielzeit zum festen Stamm der Hallenser. Nach der komplett verpassten Saison 2014/15 (Kreuzbandriss) und Schwierigkeiten im zweiten Halbjahr 2015 stand er im vergangenen Kalenderjahr lediglich bei zwei Ligapartien nicht im Kader. Es ist ihm zu wünschen, dass er in Zukunft von weiteren schweren Verletzungen verschont bleibt.