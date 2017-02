RWE-Coach Krämer erwartet, dass sein Team am Freitag einen hohen Aufwand betreiben muss. Aalen spiele robust und stehe stabil. Zudem habe der Klub erfahrene Kräfte in seinen Reihen. Auf der anderen Seite muss Erfurt auf Offensivspieler Daniel Brückner verzichten, der mit Adduktorenproblemen ausfällt.

Die Rückkehr von Innenverteidiger Jens Möckel hat der Abwehr gegen Frankfurt wieder mehr Stabilität verliehen. Krämer erklärte am Mittwoch: "Man hat gesehen, was ein Sieg bewirken kann. Es steigert umgehend die Lebensqualität. Die Jungs fühlen sich prima und mir geht es nicht anders." Dennoch ist die Offensive weiter ein Problem: Nach 21 Spielen hat Erfurt erst 17 Treffer auf dem Konto. "Wir arbeiten daran, ganz klar. Aber ich weiß, dass der Knoten bald platzt", so Krämer.