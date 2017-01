Magdeburg kann sich hingegen mit 30 Buden glücklich schätzen. Der Tabellenzweite kann nach Platz vier zum Ende der vergangenen Saison dieses Jahr noch einen obendrauf setzen. Der nächste Prüfstein des 1. FCM ist Fortuna Köln. In den vergangenen sechs Spielen gab es für die Elf von Uwe Koschinat nur eine Niederlage: gegen Liga-Primus MSV Duisburg. FCM-Chefcoach Jens Härtel, der weiß, dass die bei Fortuna Köln hochhängen, sagte: "Wir müssen physisch bereit sein. Die Frische fehlte in den Testspielen etwas."

Die größte Veränderung gibt es bei den Sachsen-Anhaltern zwischen den Pfosten. Torwart Leopold Zingerle erhält ab sofort vor dem um elf Jahre erfahreneren Keeper Jan Glinker den Vorzug. Ohnehin wird Glinker am Wochenende fehlen. Sein Klub teilte am Donnerstagabend mit: "Jan Glinker ist kurzfristig für den Trainings- und Spielbetrieb aufgrund eines schweren Zwischenfalls im eigenen familiären Umfeld durch den 1. FC Magdeburg bis auf Weiteres freigestellt worden." Zudem heißt es in der Mitteilung: