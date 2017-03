"Kiel ist eine der heimstärksten Mannschaften der Liga. Hier hängen die Trauben ganz weit oben. Sie werden alles dafür tun, um zu Hause zu gewinnen, aber wir werden uns nicht verstecken", wird Magdeburgs Trainer Jens Härtel auf der Vereinshomepage zitiert. FCM-Torwart Leopold Zingerle sagte am Donnerstag, dass in der Mannschaft eine gute Stimmung herrsche. Zudem sei das Team mit der englischen Woche zufrieden. Magdeburg holte aus drei Spielen sieben Punkte. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Wehen Wiesbaden.

Zingerle, der in der Rückrunde in allen neun Partien zum Einsatz gekommen war, erklärte: "Ich kam nicht so gut aus den Startlöchern. In den letzten Spielen habe ich mich stabilisiert und gute Leistungen gezeigt, auf denen ich aufbauen möchte." Ob Jan Glinker nach seinem Magen-Darm-Infekt in Kiel zum Aufgebot gehört, ist laut Härtel offen. Der FCM-Schlussmann werde am Freitag mit dem Team trainieren.