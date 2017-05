Die Fans des Halleschen FC mussten in der Rückrunde stark sein: Lediglich im ersten Heimspiel 2017 gegen Erfurt gelang ein dreifacher Punktgewinn. Gegen Wehen-Wiesbaden soll am Sonnabend im letzten Auftritt daheim der nächste her HFC-Trainer Rico Schmitt nimmt sein Team in die Pflicht: "Die Jungs haben sich einiges vorgenommen. Sommerfußball wird es nicht geben. Letztmals vor eigenen Fans zeigen werden sich Bredlow, Diring und Brügmann, welche wohl von in der Startelf stehen. Weiterhin verabschiedet werden Aydemir, Müller, Wallenborn und Pfeffer. Letzter muss allerdings verletzt zuschauen.