Zwickau muss allerdings seine Hausaufgaben machen und das dürfte schwer genug werden: Die Westsachsen spielen bei Spitzenreiter und Zweitliga-Aufsteiger Duisburg. Der MSV hat in dieser Saison erst zweimal zu Haus verloren, zuletzt Anfang März. Beim bisher einzigen Gastspiel des FSV an der Wedau verlor Zwickau übrigens: In der Zweitliga-Saison 1995/96 unterlag der damals von Gerd Schädlich trainierte FSV 0:3. Am Ende der Saison stieg Duisburg übrigens auf, Zwickau wurde Tabellenfünfter.