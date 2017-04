Fußball | 3. Liga Brisante Derbys in Halle und Chemnitz

35. Spieltag

Am Samstag warten in der 3. Liga zwei spannende Duelle aus mitteldeutscher Sicht auf alle Fußballfans. Der Hallesche FC empfängt zu Hause den 1. FC Magdeburg zur Pokal-Halbfinal-Revanche und in Chemnitz kämpft Rot-Weiß Erfurt gegen die Abstiegsangst.