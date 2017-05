Da gerät das sportliche Tagesgeschäft naturgemäß etwas aus dem Blick. Allerdings geht es für die aktuelle Chemnitzer Mannschaft in der Dritten Liga auch nicht mehr um allzu viel. Mit 49 Punkten liegt man auf Rang jenseits von Gut und Böse und kann die letzten drei Spiele entspannt angehen.

Nur einen Zähler weniger haben die Preußen, die auf Platz neun stehen. Der Klassenerhalt ist seit dem 5:1 gegen den FSV Zwickau vor einer Woche eingetütet und Münster soll laut Trainer Benno Möhlmann eine "solide Restrunde" spielen: "Dass wir nicht mehr bis in die Fingerspitzen motiviert sind, ist verständlich, aber die Jungs wollen alle zeigen, dass sie das immer drauf haben, was sie in den letzten Heimspielen gezeigt haben."