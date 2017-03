Um den zweiten Auswärtssieg der Saison zu feiern, bleibt dem Halleschen FC in der englischen Woche kaum Zeit. Nach dem 1:0-Erfolg am Samstag in Frankfurt wartet am Dienstag (19 Uhr) im heimischen Stadion ein gleichwertiger Kontrahent: Vom VfR Aalen trennte sich der HFC im Hinspiel 1:1. Der VfR ist mit Wut im Bauch ein gefährlicher Gegner: Nach Bekanntwerden des DFB-Strafmaßes wegen des Insolvenzantrags (neun Punkte Abzug) zeigte die Mannschaft Charakter und gewann in Großaspach. Ohne den Punktabzug stünde der VfR unmittelbar hinter dem Halleschen FC - mit nur einem Zähler weniger auf Rang sieben.