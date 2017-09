Die Sachsen sind vermutlich auf Widergutmachung aus. Mit dem 0:5 am 25. September 2016 kassierte der FSV seine höchste Niederlage in der Saison 2016/17. Nun gilt es, nicht noch einmal an der Küste baden zu gehen. Die Rostocker warten noch auf ihren ersten Heimsieg in dieser Spielzeit. Hansa-Kapitän und Innenverteidiger Oliver Hüsing sagte: "Wir tun alles dafür. Wir hoffen, dass viele kommen und uns großartig unterstützen. Dann wird das etwas."

Die Spieler des FSV Zwickau nach der 0:5-Niederlage in Rostock. Bildrechte: IMAGO