Fußball | 3. Liga Chemnitz empfängt Magdeburg - Erfurt zum Punkten verdammt

Hauptinhalt

31. Spieltag

Zum Auftakt der englischen Woche in der 3. Liga treten drei mitteldeutsche Teams an. Der Chemnitzer FC empfängt den 1. FC Magdeburg an der Gellertstraße. Für den FC Rot-Weiß Erfurt geht es um drei wichtige Zähler im Abstiegskampf gegen den Tabellennachbarn Werder Bremen II.