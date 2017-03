Verzichten müssen die Chemnitzer gegen Köln auf den gesperrten Dennis Grote. Das DFB-Sportgericht hatte den Mittelfeldspieler wegen Beleidigung des Schiedsrichters bei der 0:1-Niederlage gegen VfR Aalen zu zwei Spielen Sperre verurteilt. Zudem fehlen CFC-Cheftrainer Köhler am Freitag die verletzten Björn Jopek, Jamil Dem und Marc Endres. "Wir sind dennoch genug Leute, um eine schlagkräftige Elf aufstellen zu können", sagte Köhler am Donnerstag.

Er erwarte einen hochmotivierten Gegner, der in der Defensive robust steht und durch schnelles Umkehrspiel zum Erfolg kommen will. "Wir müssen alles abrufen, um zu gewinnen", sagte der CFC-Coach. Auch beim Gegner fehlen drei Akteure: Maik Kegel und Winterneuzugang Maurice Exslager (Kreuzbandrisse) sowie Selcuk Alibaz (Muskelfaserriss) sind verletzt. Trainer Uwe Koschinat wartet mit seinen Kölnern seit vier Spieltagen auf einen Sieg, die beiden letzten Partien gingen dabei verloren.

Der Chemnitzer FC hat am Donnerstag seinen neuen ehrenamtlichen Vorstand vorgestellt. Ihm gehören mit dem Pirnaer Unternehmer Stefan Bohne und Herbert Marquard zwei neue Mitglieder an. Komplettiert wird das dreiköpfige Gremium vom bisherigen Vorstandschef Mathias Hänel. Der neue Vorstand wird am 14. März seine konstituierende Sitzung durchführen.