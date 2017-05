Dafür müsste aber Werder Bremen II, das derzeit Rang 18 belegt, gegen den Halleschen FC verlieren (siehe unten). Ebenfalls noch mit in der Abstiegsverlosung ist der auf Platz 17 liegende SC Paderborn, der erst am Sonnabend gegen den FSV Zwickau antritt. Für Mainz II (19.) und den FSV Frankfurt (20.) ist dagegen der Gang in die Regionalliga so gut wie sicher.

Erlebt Stefan Krämer diesmal die 90 Minuten gegen Regensburg auf der Bank? (Archiv) Bildrechte: IMAGO