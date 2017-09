Ziegner: "Magdeburg ist nicht unschlagbar"

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch ging FCM-Coach Jens Härtel auch auf das 2:0 der Zwickauer bei Preußen Münster am vergangenen Wochenende ein - dem ersten Saisonsieg des FSV. "Das Spiel hat mich an die starke Zwickauer Rückrunde erinnert", meinte Härtel, der von 1996 bis 1998 selbst das Trikot der "Schwäne" trug. So wird es laut Härtel eine extrem schwere Partie für sein Team gegen eine Mannschaft mit ähnlicher Philosophie. Die länger verletzten Charles Elie Laprevotte und Alexander Brunst konnten ins Training zurückkehren, auch Felix Schiller ist laut Härtel "auf einem guten Weg". Jens Härtel grätscht in der Saison 97/98 im Zwickauer Trikot gegen den Paulianer Michael Mason. Bildrechte: imago/Kruczynski

Sein Zwickauer Gegenüber will den Gästen derweil Paroli bieten. "Der FCM hat seine letzten acht Pflichtspiele alle gewonnen und kommt als klarer Favorit zu uns. Aber es gibt keine Serie, die nicht zu Ende geht. Die Magdeburger befinden sich in einer sehr guten Verfassung, aber sie sind auch nicht unschlagbar", sagte FSV-Trainer Torsten Ziegner am Mittwoch. Dazu könnte Ronny Garbuschewski wieder in den Kader zurückkehren. Aus familiären Gründen musste der Mittelfeldspieler in der vergangenen Woche pausieren. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Dimitrios Ferfelis, der sich im Training eine Verletzung am kleinen Zeh zugezogen hat.