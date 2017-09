Mit der bitteren Niederlage gegen den Chemnitzer FC am vergangenen Spieltag, wurde das zarte Pflänzchen der aufkeimenden Hoffnung in Halle umgehend erstickt. Doch am Freitag steht mit dem Spiel in Lotte (19:00 Uhr) schon die nächste Aufgabe für das Team von Rico Schmitt an.