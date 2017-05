Und auch die Auswärts-Statistik gegen den FCH ist nicht unbedingt rosig. Bei 33 Pflichtspielauftritten an der Küste gelangen nur vier Erfolge. Elfmal gab es keinen Sieger, 18 Mal siegte Hansa. Doch ein - wenn nicht sogar den wichtigste - Aspekt ist noch nicht beleuchtet worden. RWE hat es in der eigenen Hand. "Ich finde es im Leben und im Fußball ganz gut, wenn man auf niemanden angewiesen ist. Und das sind wir noch nicht. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir es noch selbst bestimmen können und nicht darauf hoffen müssen, was die anderen machen. Wir müssen unsere Ding machen", so der 50-Jährige.



Und auch Torjäger Carsten Kammlott zeigte sich optimistisch: "Viele kennen die Situation noch aus dem Vorjahr, aber da haben wir den Klassenerhalt eher klar gemacht. So ist der Fußball, so etwas braucht keiner, aber wir packen das."