Einen Auswärtsdreier holte sich der Tabellenletzte in vier Anläufen erst. Aber den einen gab es in der ersten Englischen Woche der Saison in Halle. Auch an einem Mittwoch, auch unter Flutlicht. FCC-Trainer Mark Zimmermann muss weiterhin auf Timmy Thiele (Rückenprobleme), Timo Mauer (Muskelbündelriss), Matthias Kühne (Jochbeinbruch) sowie den wieder ins Mannschaftstraining eingestiegenen Niclas Erlbeck verzichten.

Nach seinem Jochbeinbruch wird Matthias Kühne in Würzburg fehlen. Bildrechte: MDR / Bodo Schackow