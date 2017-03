Zwickau mit dem nächsten Streich? Beim 2:1 in Regensburg überraschte der FSV Zwickau bereits mit dem sechsten Rückrundensieg. Diesen Schwung möchte der FSV auch im Heimspiel am kommenden Montag gegen Hansa Rostock fortsetzen. Aus dem Hinspiel hat der FSV nach dem 0:5 an der Ostsee noch eine Rechnung offen. Nicht mit an Bord ist Christoph Göbel, der in Regensburg einen Kreuzbandriss erlitt. Für ihn ist die Saison damit vorzeitig beendet.



Die Gäste von der Ostsee haben mit 34 Zählern derzeit sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Dennoch warten die Hanseaten seit vier Spielen auf einen Sieg. Zumindest mit der Spielanlage zeigte sich deren Trainer Christian Brand zufrieden beim letzten Spiel gegen Fortuna Köln. Dabei brachte er mit Soufian Benyamina einen weiteren Stürmer, was dem Offensivspiel der Rostocker sichtlich gut tat. Wie offensiv Brand gegen Zwickau agieren lässt, bleibt aber nach dem derzeitigen Lauf der Westsachsen abzuwarten.

Szene aus dem Hinspiel, das Rostock klar mit 5:0 gewann. Bildrechte: Ralph Koehler/propicture