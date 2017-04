Der FSV Zwickau biegt am Sonntag auf die Zielgerade der Saison ein. Dabei kann das beste Rückrunden-Team (35 von 45 möglichen Punkten) die Erfolgsgeschichte weiterschreiben und bei Preußen Münster einen Schritt in Richtung DFB-Pokal-Teilnahme gehen. Der vierte Platz würde das einzige "Eintrittstor" für diesen Wettbewerb bedeuten, denn im Landespokal mussten die Zwickauer dem Chemnitzer FC gratulieren und schieden im Halbfinale aus .

Ein Blick auf die Rückrundentabelle verrät, dass das Spiel in Münster sportlich sehr reizvoll ist. Der formverbesserte SCP steht dort, nach einer miserablen Hinserie, immerhin auf Platz sechs. Und zu der sensationallen Rückrunde des FSV gibt es ohnehin keine zwei Meinungen. Das sieht auch Preußen-Trainer Benno Möhlmann so. "Zwickau hat sich in allen Belangen verbessert und viele Fehler ausgemerzt. Und sie haben mit Ronny König und Jonas Nietfeld zwei Stürmer in richtig guter Verfassung", sagte er den "Westfälischen Nachrichten".