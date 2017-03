Verzichten muss der CFC auf den gesperrten Dennis Grote, der für das Sachsenduell am Sonntag in Zwickau wieder spielberechtigt ist. Mittelfeldspieler Jamil Dem absolviert nach einer Meniskusquetschung derzeit nur ein Teiltraining. Innenverteidiger Marc Endres befindet sich nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel in der Reha. Tom Scheffel fällt wegen eines Kreuzbandrisses auf unbestimmte Zeit aus. Bei Drittliga-Aufsteiger Lotte ist Mittelfeldmann André Dej wegen der fünften Gelben Karte gesperrt.