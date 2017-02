Im Hinspiel trennten sich beide Teams an der Saale gütlich mit 1:1. Benjamin Pintol für den HFC und CFC-Sturmtank Anton Fink hießen damals die Torschützen. Für Fink wird es offenbar keine Neuauflage geben, da er sich im Spiel in Großaspach verletzte und wahrscheinlich noch nicht einsatzfähig ist. In der Tabelle liegen die Mannschaften derzeit in Lauerstellung und haben den Blick nach oben gerichtet. Einen Tick näher dran ist der HFC, der auf enger Tuchfühlung zum momentan Drittplatzierten Magdeburg steht. Nur das Torverhältnis macht den Unterschied. Sollte jedoch Chemnitz ein Dreier gelingen, würden die Sachsen an den Hallensern vorbeiziehen. Alles nur Zahlenspielerei, die Antwort gibt es auf dem Platz.